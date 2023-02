Neemias Queta, o primeiro português a pisar os pavilhões da melhor liga de basquetebol do mundo, esteve em grande plano no jogo das estrelas da liga secundária da NBA, que se realizou este fim de semana. No entanto, há outro jovem talento luso a despontar em Espanha e que até marcou presença na festa que foi o All-Star Game. Nunca ouviu falar de Rúben Prey? O podcast Bola ao Ar faz as apresentações.

Num Episódio Especial de duas partes sobre o evento que durante três dias celebrou a NBA em Salt Lake City e que culminou com o All-Star Game, João Dinis e Ricardo Brito Reis falam sobre: Parte 1 - Um Neemias Queta em modo épico no All-Star Game da G-League e do futuro promissor do poste português Ruben Prey, de apenas 18 anos, que marcou presença este fim de semana em Salt Lake City. Parte 2 - Rescaldo dos concursos e do jogo All-Star, mas com um espacinho para falar da chegada de Kevin Love aos Miami Heat e a confirmação de Westbrook nos Los Angeles Clippers. Para ouvir esta parte é só clicar neste link. Não te esqueças de subscrever o podcast para receberes os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links: Apple Podcasts

Spotify Além disso, podem seguir todas as novidades sobre NBA na conta de Twitter do Bola ao Ar e apoiar o podcast no Patreon através deste link.