NBA: "O Neemias quando é agressivo e vai à procura do afundanço, torna-se imparável"

A conversa depois tem de passar obrigatoriamente pelos aparentemente imparáveis New York Knicks, que vão com nove vitórias consecutivas e ocupam o 3.º lugar da conferência (à hora de publicação do podcast). Será tudo isto efeito OG Anunoby (jogador que chegou há pouco a Nova Iorque, proveniente de uma troca com os Toronto Raptors)? "O OG Anunoby tem algum impacto, obviamente, mas eu diria que aquilo que se calhar justifica mais este bom momento dos Knicks tem a ver com as vibes de Villanova [equipa Universitária onde Jalen Brunson, Josh Hart, Donte DiVincenzo e Ryan Arcidiacono jogaram juntos] e tem a ver com relações pessoais. Isto às vezes não é valorizado, e raramente acontece na NBA, mas é uma equipa que tem um contexto com muitas ligações pessoais que já existiam de outras paragens. Eu acho que isto tem influência no que está acontecer. Basta ver qualquer entrevista a Josh Hart ou Jalen Brunson, especialmente quando as perguntas são da outra malta de Villanova. É de bradar aos céus!", justifica Ricardo Brito Reis.