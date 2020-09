Nas meias-finais da Conferência Oeste, os Denver Nuggets – a 12.ª equipa a virar um 1-3 nos ‘play-offs’ – vão ter pela frente os Los Angeles Clippers, que superaram os Dallas Mavericks, do esloveno Luka Doncic, por 4-2.

No Este, os Boston Celtics voltaram a bater os campeões Toronto Raptors, agora por 102-99, colocando-se a vencer por 2-0 e a dois triunfos da final de conferência.

Jayson Tatum, com 34 pontos, oito ressaltos e seis assistências, foi o líder dos Celtics, secundado por Marcus Smart, que fechou com 19 pontos depois de um inspirado quarto período, em que acertou cinco ‘triplos’.

Kemba Walker esteve desinspirado a lançar, com apenas seis ‘tiros’ de campo marcados, em 18 tentados, mas também apareceu nos momentos decisivos, para acabar com 17 pontos, mais um do que Jaylen Brown. Robert Williams III ‘trouxe’ 11 do banco.

Nos campeões em título, OG Anunoby foi o melhor marcador, com 20 pontos, seguido de Fred VanVleet, com 19, Pascal Siakam e Serge Ibaka, ambos com 17, e Kyle Lowry, com 16.

Os ‘play-offs’ da NBA prosseguem hoje, na ‘bolha’ de Orlando, com o sétimo jogo entre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, para fechar a primeira eliminatória, e o segundo das meias-finais do Este entre Miami Heat e Milwaukee Bucks (os Heat lideraram).