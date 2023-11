NBA: É este o fim da dinastia dos Golden State Warriors?

Neste episódio, os anfitriões do Bola ao Ar, além de aprofundar toda a confusão e tema em torno do "mata-leão" de Draymond Green (extremo dos Golden State Warriors) aplicado ao francês Rudy Gobert (poste dos Minnesota Timberwolves) durante a última partida entre as duas equipas (101-104), discutem também se o fim da dinastia dos "Dubs" está a acontecer diante os nossos olhos, se já aconteceu ou ainda está para acontecer. Atualmente, os Warriors estão com um registo de 6-7 na temporada regular, sendo que perderam nos últimos cinco jogos.

Na segunda metade do episódio, o tema de discussão muda para os Bulls — que também não atravessam um momento muito melhor no Este (4-8). Se há três anos pareciam uma equipa com potencial e até chegaram a liderar a conferência durante alguns meses, hoje são a sombra de uma equipa que podia ter sido alguma coisa e que nunca foi nada. Com o sexto pior ataque da NBA - com Zach LaVine, DeMar DeRozan e Nikola Vucevic - e a 17.ª defesa, o futuro não parece trazer nada de bom, pois parecem estar prestes a implodir.

