Os primeiros minutos do prodígio Victor Wembanyama (e a nova Taça da NBA)

Quem é Victor Wembanyama? É um adolescente francês, de 19 anos e com 2,22 metros de altura, que dizem ser o jovem mais promissor a chegar à NBA desde LeBron James. Wemby, como é conhecimento, foi a escolha n.º1 do último Draft e vai defender as cores dos San Antonio Spurs, organização orientada por Gregg Popovich, lenda do basquetebol norte-americano que se tornou nos últimos dias o treinador mais bem pago da liga, ao renovar o seu contrato por cinco anos (período no qual vai ganhar 80 milhões de dólares).

No entanto, os primeiros minutos de Wemby pelos Spurs não correram assim muito bem. Ou, pelo menos, não foram de acordo com as expectativas que a maioria das pessoas espera de um talento geracional. No podcast, os anfitriões João Dinis e Lucas Niven explicam e analisam os 27 minutos (nove pontos, oito ressaltos, cinco desarmes de lançamento e três assistências) que jogou na Summer League da NBA (competição de pré-época, realizada em Las Vegas, que dá tempo e experiência aos mais novos) diante os Charlotte Hornets (os Spurs venceram 76-68 perante um pavilhão cheio, com mais de 17 mil pessoas a querer ver o fenómeno ao vivo).

Mas nem só da estreia do gaulês se fez este episódio do Bola ao Ar, que também serviu para falar sobre o novíssimo torneio - que tem a particularidade de decorrer no meio da época - chamado In-Season. A nível de estrutura é muito semelhante à nossa Taça da Liga de futebol (há uma fase de grupos e depois uma fase a eliminar) e é um projeto que Adam Silver, Comissário da NBA, a figura máxima da liga, há muito que queria apresentar e tornar uma realidade. As regras, os grupos e o calendário podem ser consultados neste link.

O objetivo deste novo torneio? Colocar um título extra em disputa, exatamente como acontece no futebol e nas principais ligas mundiais, em que além do campeonato, há uma taça em jogo. Pegando nas palavras do Comissário durante a sua apresentação: "Para aqueles que acompanham o futebol, especialmente o internacional, sabem que há uma grande tradição de torneios durante a época. Por isso, pensámos que seria a oportunidade perfeita para uma liga global como a NBA".

