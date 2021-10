A comemorar o 75.º aniversário, a NBA divulgou na terça-feira os primeiros 25 – serão divulgados hoje outros tantos e os derradeiros na quinta-feira -, incluindo Giannis, o ‘Jogador Mais Valioso’ (MVP) da última final, pelos campeões Milwaukee Bucks.

Por seu lado, e como o grego, Durant e Harden, que alinham nos Brooklyn Nets, ganharam ambos prémios de MVP da fase regular.

A lista dos primeiros 25 é, no entanto, quase na sua totalidade composta por jogadores já retirados, entre os quais Kareem Abdul-Jabbar, o melhor marcador da história da competição, Julius Erving, Oscar Robertson e Bill Russell.

A edição 2021/22 da NBA começou na terça-feira, com os Bucks a receberem os anéis de campeões, no jogo caseiro com os Brooklyn Nets, e os Los Angeles Lakers, de LeBron James, a jogarem em casa com os Golden State Warriors, de Stephen Curry.

- Lista dos primeiros 25 dos melhores 75 da história da NBA:

Kareem Abdul-Jabbar, Giannis Antetokounmpo, Nate Archibald, Charles Barkley, Bob Cousy, Dave Cowens, Kevin Durant, Julius Erving, George Gervin, Hal Greer, James Harden, Elvin Hayes, Jerry Lucas, Moses Malone, Kevin McHale, George Mikan, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Hakeem Olajuwon, Bob Pettit, Willis Reed, Oscar Robertson, David Robinson, Bill Russell e John Stockton.