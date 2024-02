NBA: Há um novo poste em Boston. O que é que isso significa para Neemias Queta?

Os Boston Celtics, equipa de Neemias Queta, anunciaram esta semana a contratação de Xavier Tillman, poste que pertencia aos Memphis Grizzlies. Ou seja, a concorrência na posição do português aumentou. E no Bola ao Ar, podcast sobre NBA, discutiu-se o impacto desta chegada nos minutos de utilização do português.

Neste episódio, o João Dinis e o Lucas Niven conversam sobre: ⁠ Os principais negócios da Trade Deadline ;

⁠ O que significa para o nosso Neemias a chegada de um novo poste (Xavier Tillman, que chega dos Grizzlies) aos Celtics;

Os nomes que não são All-Star, mas que se calhar deviam.

