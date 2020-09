Sem o ‘Jogador Mais Valioso’ (MVP) da época regular de 2018/19, lesionado, os vencedores da fase regular lutaram muito para continuar na competição, mas a ‘transpiração’ que tiveram na defesa, dando tudo, não foi acompanhada de inspiração ofensiva.

Os Heat ainda foram surpreendidos de início (19-28 no primeiro período), mas já venciam ao intervalo (52-46) e, depois, não mais perderam o comando do marcador, chegando a um máximo de 12 pontos de vantagem (68-56), no terceiro período.

Desta forma, o conjunto de Erik Spoelstra selou a primeira presença na final de conferência desde 2014, ficando agora à espera de adversário, que pode ficar conhecido hoje, se os Boston Celtics bateram os campeões Toronto Raptors (lideram por 3-2).

Os suplentes Tyler Herro (12 pontos, oito ressaltos e seis assistências) e Kelly Olynyk (12 pontos e seis ressaltos) foram determinantes no sucesso dos Heat, tal como Kendrick Nunn e o veterano Andre Iguodala, ambos com seis pontos.

Entre os titulares, Jimmy Butler, que ganhou 10 ressaltos e fez seis assistências, e o base Goran Dragic foram os melhores marcadores, os dois com 17 pontos, enquanto Jae Crowder acrescentou 16 e Bam Adebayo chegou aos 13.

Nos Bucks, destaque para as prestações de Donte DiVicenzo, com 17 pontos, Wesley Matthews, com 11 e um intenso trabalho defensivo, e também de Brook Lopez, com 15 pontos e 14 ressaltos.

Por seu lado, Khris Middleton chegou aos 23 pontos, mais sete ressaltos e seis assistências, mas só acertou oito de 23 ‘tiros’ de campo, matéria em que também se destacaram pela negativa Eric Bledsoe (dois em 12) e George Hill (um em oito).