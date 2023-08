NBA: Humor, basquetebol e recomendações para o verão

O "Bola ao Ar", o podcast português dedicado à NBA, não pôs em suspenso a atividade, mas abraçou o espírito descontraído do verão. Assim, nesta temporada estival, irá receber convidados especiais nos próximos episódios, que serão igualmente especiais, pois serão sinónimo de conversas fascinantes sobre séries, filmes e documentários relacionados com o mundo do basquetebol.

A lógica passa por explorar ainda mais a cultura e história deste desporto, mergulhando num estilo um pouco diferente, que vai permitir descobrir histórias cativantes ligadas ao universo da NBA.

No episódio de arranque desta Mini Temporada Veraneante, a dar um toque de cultura pop aos apaixonados pelo mundo da bola laranja, o anfitrião João Dinis recebe a dupla Guilherme Fonseca e Pedro Silva, humoristas e podcasters ("Private Joke") e DJ's nas horas vagas, para falar sobre:

A ligação entre o humor e a NBA;

As equipas favoritas e as menos favoritas;

As melhores séries e filmes sobre basquetebol;

Dar recomendações para as semanas que aí vêm.

