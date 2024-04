A agressão de Strahinja Jokic, irmão mais velho do pivot sérvio, terá ocorrido logo após Jamal Murray encestar no último segundo com que os Nuggets venceram os Lakers por 101 a 99, o que levou os adeptos ao delírio na Ball Arena, em Denver.

Naquele momento, Strahinja, que estava acompanhado por outro dos seus irmãos, Nemanja, confrontou um adepto na bancada e aparentemente deu um soco no seu rosto, relataram os sites TMZ e The Athletic.

O TMZ informou que o Departamento de Polícia de Denver estava a investigar o incidente, embora nenhuma denúncia tenha sido apresentada até o momento.

Os dois irmãos mais velhos de Jokic costumam sentar-se perto da quadra nos jogos dos Nuggets.

Nikola Jokic, favorito a ganhar o seu terceiro prémio de MVP este ano, teve um grande desempenho na segunda-feira com 27 pontos, 20 rebounds e 10 assistências na emocionante vitória dos Nuggets.

Os atuais campeões conseguiram reverter uma diferença de 20 pontos dos Lakers de LeBron James e abriram 2 a 0 nesta série da primeira ronda da Conferência Oeste.