No episódio inaugural desta semana, João Dinis e Ricardo Brito Reis (sim, está cá!) falam sobre:

Os Lakers, que encostaram os campeões Warriors às cordas

As séries entre Celtics v Sixers e Suns v Nuggets

Os zombies Miami Heat, que se preparam chegar até mais uma final de conferência

