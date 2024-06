NBA: Neemias Queta campeão, Celtics de regresso aos títulos e MVP das Finais

Neste episódio do Bola ao Ar, podcast sobre NBA, faz-se a análise da conquista do 18.º título de campeão por parte dos Boston Celtics, que venceram em casa os Dallas Mavericks por 106-88, no quinto jogo da final dos playoffs. E, claro, sobre facto histórico da noite: o de Neemias Queta ser o primeiro português de sempre a ser campeão na liga de basquetebol norte-americana.

Neste episódio, o João Dinis e o Ricardo Brito Reis falam sobre: Neemias Queta, o primeiro português de sempre a ser campeão da NBA . Aos 24 anos, o poste luso sagrou-se campeão na sua primeira época ao serviço da equipa de Massachusetts e à terceira temporada na competição, depois de ter sido escolhido no draft pelos Sacramento Kings, em 2021;

O regresso dos Celtics aos títulos 16 anos depois . Em resposta à pesada derrota sofrida no jogo anterior, a equipa de Boston foi ‘avassaladora’, não desperdiçando o segundo ‘match point’, para voltar a arrebatar o cetro e a deixar para trás na liderança do ranking os rivais Los Angeles Lakers (17 títulos, o último em 2020);

