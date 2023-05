Ouça aqui o episódio do Bola ao Ar:

Neste episódio, o João Dinis e o Lucas Niven conversam sobre:

as hipóteses dos Celtics virarem a eliminatória frente aos heat

a “varridela” dos Nuggets aos Lakers

os rumores de final de carreira de LeBron James

Não te esqueças de subscrever o podcast para receberes os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links:

Além disso, podem seguir todas as novidades sobre NBA na conta de Twitter e do TikTok do Bola ao Ar e apoiar o podcast no Patreon através deste link.