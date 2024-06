NBA: Rescaldo do início das finais, um ranking MVP infalível e a novela dos Lakers

As finais da NBA já começaram e os Boston Celtics adiantaram-se na madrugada desta quinta-feira ao vencer em casa os Dallas Mavericks, por 107-89, no primeiro encontro da eliminatória decisiva. Jogo e exibição do letão Kristaps Porzingis estiveram em análise no Bola ao Ar, podcast sobre NBA.

Neste episódio do Bola ao Ar, Lucas Niven e Ricardo Brito Reis: Fazem o rescaldo do Jogo 1 das Finais da NBA , com destaque para o regresso de Porzingis e para o que os Mavs vão ter de fazer de modo a dar a volta à série;

Dão início às contas d o mais infalível ranking de MVP das finais ;

