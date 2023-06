NBA: Rumores ridículos, declarações estapafúrdias e os últimos bitaites sobre as Finais

Nos pavilhões, a época desportiva acabou há dias com os Denver Nuggets a festejar o seu primeiro título de campeões. Porém, fora deles, nos escritórios dos executivos e nos bastidores, o frenesim está só a começar e as equipas estudam possíveis trocas de jogadores para fortalecer os seus plantéis. Ou seja, estamos naquela altura em que os rumores agitam o mercado, a Internet e os jornais - e é precisamente sobre eles que se falou no último episódio do Bola ao Ar, podcast sobre NBA.

Neste episódio, o anfitrião João Dinis e o jornalista José Volta e Pinto falam sobre: Os rumores que agitam o defeso, com James Harden, Bradley Beal e Dame Lillard à cabeça

As declarações de Karl Anthony Towns sobre ser "alguém que mudou o jogo" Não te esqueças de subscrever o podcast para receberes os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links: Apple Podcasts

Spotify Além disso, podem seguir todas as novidades sobre NBA na conta de Twitter do Bola ao Ar e apoiar o podcast no Patreon através deste link. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram