No seu último ataque, os Celtics pareciam ter feito a jogada perfeita, com um ‘bailado’ de Kemba Walker a acabar numa assistência para o ‘afundanço’ do alemão Daniel Theis, mas deixaram ainda meio segundo no relógio.

Os Raptors pediram um desconto de tempo imediato e até entrou o ‘gigante’ Tacko Fall para dificultar a saída de bola, mas Jayson Tatum deixou fugir OG Anunoby, Kyle Lowry fez-lhe um passe ‘bombeado’ e o extremo acertou um ‘triplo’ do canto.

“Alguém me acertou no nariz… foi divertido”, afirmou OG Anunoby, que depois de marcar o ‘triplo’ foi ‘abalroado’ pelos companheiros de equipa, entre eles Lowry: “O passe não foi nada. OG marcou, todo o crédito para ele”.

Um possível 0-3 que nunca foi invertido nos ‘play-offs’ da NBA ‘virou’ assim um 1-2, que mantém os canadianos na corrida à final da Conferência Este. O duelo prossegue no sábado, com o quarto jogo, na ‘bolha’ de Orlando.

Kyle Lowry (31 pontos) e Fred VanVleet (25), que terminaram com cinco faltas, e OG Anunoby (12 pontos e 10 ressaltos) ‘seguraram’ os Raptors, sendo que jogaram todos mais de 40 minutos — Lowry chegou aos 46.29 e Anunoby aos 45.28.

Nos Celtics, destaque para grande atuação de Kemba Walker, autor de 29 pontos. Jaylen Brown contribuiu com 19 pontos e 12 ressaltos, enquanto Jayson Tatum marcou 15 pontos, mas esteve muito mal a lançar — cinco em 18 nos ‘tiros’ de campo.

Se o equilíbrio marcou o primeiro embate do dia, o segundo foi bem diferente, com os Los Angeles Clippers a baterem sem dificuldades os Denver Nuggets por 23 pontos (120-97), no arranque das meias-finais da Conferência Oeste.

Kahwi Leonard, autor de 29 pontos, com 75% nos ‘tiros’ de campo (12 em 16), liderou os Clippers, secundado por 19 de Paul George, 18 de Marcus Morris e 15 do suplente Montrezl Harrell.

Nos Nuggets, o sérvio Nikola Jokic foi o melhor marcador, mas com apenas 15 pontos. Paul Millsap fechou com 13 e Jamal Murray, Jerami Grant e o suplente Monta Morris acabaram todos com 12.

Os ‘play-offs’ da NBA prosseguem hoje na ‘bolha’ de Orlando, com o terceiro embate entre os Miami Heat, que lideram a série por 2-0, e os Milwaukee Bucks, a Este, e o primeiro entre Los Angeles Lakers e Houston Rockets, a Oeste.