NBA: As trocas mais apetecíveis (e o miminho de Neemias ao prodígio Wembanyama)

Depois dos rumores, a confirmação: Pascal Siakam vai mesmo juntar-se a Tyrese Haliburton em Indiana! No Bola ao Ar, podcast sobre NBA, os anfitriões falam não só desta troca, mas também de outras que podem fazer sentido acontecer até ao fecho da Trade Deadline. Disso tudo e do "miminho" do nosso Neemias, claro.

No segundo episódio da semana, João Dinis e Lucas Niven conversam sobre: A confirmação da ida do camaronês Pascal Siakam (Toronto) para os Indiana Pacers — quem "ganhou" a troca e o que esta significa para as duas equipas envolvidas;

(Toronto) para os Indiana Pacers — quem "ganhou" a troca e o que esta significa para as duas equipas envolvidas; Os jogadores mais apetecíveis desta Trade Deadline, que termina a 8 de fevereiro;

desta Trade Deadline, que termina a 8 de fevereiro; O amasso carinhoso de Neemias Queta a Victor Wembanyama. - Vitó, gostas de massa?

- Massa? Massa de quê? De pimentão?

- Nah… Massa de Quetão ??pic.twitter.com/oFTmUUIewX — Bola ao Ar (@bolaaoarpod) January 18, 2024 __ Não te esqueças de subscrever o podcast para receberes os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links: Apple Podcasts

Spotify Além disso, podes também interagir com os anfitriões nas redes sociais do Bola ao Ar (Twitter/X, Instagram, TikTok — onde estamos fortíssimos!) e apoiar o podcast no Patreon através deste link. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram