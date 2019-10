E, se os Toronto Raptors chocaram o mundo com a conquista do título na época passada, frente aos favoritos Golden State Warriors, pode dizer-se que Siakam teve um papel essencial. À entrada para as Finais, o treinador Nick Nurse tinha dúvidas sobre como os seus jovens jogadores iriam reagir à presença no maior palco. No jogo inaugural, a defesa dos Warriors limitou a superestrela dos Raptors, Kawhi Leonard, a apenas 23 pontos e Siakam respondeu com uma das exibições mais memoráveis de sempre por um estreante em Finais: 32 pontos, 8 ressaltos, 5 assistências, 1 roubo de bola e 2 desarmes de lançamento, com 14 lançamentos convertidos em 17 tentados.

créditos: Ezra Shaw/Getty Images/AFP

Após a conquista do título, aproveitou o verão para trabalhar o lançamento de meia distância e a técnica individual, para além de ter passado horas a ver vídeos de jogos seus para perceber quando deve abrandar e evitar perdas de bola. "Penso sempre que estou atrasado. Cheguei tarde. Tenho muito que melhorar e aprender. Não sou o Fred Van Vleet ou o C.J. Miles. Talvez nunca venha a ser. Mas tenho que tentar apanhá-los", confessa.

O jogo «all-around», a energia inesgotável, a defesa individual acima da média, a possibilidade de defender múltiplas posições, o cada vez mais vasto repertório ofensivo, a velocidade nas transições, o bom trabalho de pés, o primeiro drible explosivo que desequilibra no 1x1, a elasticidade e o deslocamento lateral que só se costuma ver em atletas mais pequenos, a capacidade de impulsão invulgar, a maior consistência no lançamento de três pontos terão sido a razão para ter recebido a extensão de contrato mais inesperada do defeso. Centro e trinta milhões de euros por quatro temporadas, depois de um contrato de «rookie» em que, no ano mais bem pago, recebeu pouco mais de dois milhões.

Agora, naquele seu sorriso característico e que tem sempre dentro das quatro linhas, diz que quer voltar aos Camarões, com a família, para visitar a campa do pai e o antigo seminário. Quer perceber de que forma pode dar à comunidade que o viu nascer algo para retribuir tudo o que recebeu enquanto cresceu.

"Espero que o meu pai esteja orgulhoso. Espero que esteja a ver que o seu sonho se tornou realidade", disse recentemente ao Bleacher Report. Sempre que entra em campo olha para o número 43 no equipamento. Toca no número 4 (representa o pai e os irmãos), depois toca no número 3 (representa a mãe e as irmãs), benze-se e aponta para o céu, onde acredita que o pai está, a assistir à sua história de sucesso. "Provavelmente, vou ter a bola nas mãos mais vezes. Estou entusiasmado com as oportunidades que estão à minha frente. Mais minutos, mais liderança", afirmou no início desta temporada.

A extensão de contrato que recebeu prova que a equipa quer apostar nele como «franchise player». A nova cara dos Raptors. E, se os analistas esperavam uma época negativa do conjunto de Toronto, o arranque está a contrariá-los. Quatro vitórias em cinco jogos, segundo lugar no Este e médias impressionantes de 28.0 pontos, 9.2 ressaltos e 3.8 assistências, com eficácias de 44.4% nos lançamentos de três pontos e 96.3% nos lances livres para Siakam.

créditos: Kevin Winter/Getty Images for Turner Sports/AFP

Depois da época em que se fixou, em definitivo, na liga norte-americana, e que lhe valeu o prémio de Most Improved Player, o extremo/poste de 2,06 metros e 104kg é agora apontado como estando na corrida pelo prémio de MVP. Exagerado, talvez, mas não é de descartar uma presença no All-Star Game e — quem sabe? — numa das All-NBA Teams da temporada. "Vai ser a nossa primeira opção no ataque. A sua capacidade de lançamento está a desenvolver-se e é uma área do jogo que quase não tinha há dois anos. É muito versátil, vai ter que assumir mais e vamos dar-lhe liberdade para expandir o seu jogo", garantiu Nick Nurse no lançamento desta época.

Toronto chorou o adeus de DeMar DeRozan, figura marcante do passado recente dos Raptors, mas tudo ficou esquecido com a conquista do primeiro título da história da organização. Kawhi Leonard saiu rumo aos Los Angeles Clippers. Uma equipa que parecia sem futuro e a entrar em modo de reconstrução encontrou uma luz no fundo do túnel. Em Pascal Siakam. E essa luz tem o brilho de um diamante ainda em bruto, mas que está a ser polido. Com mãos de pedra.