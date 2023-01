Queta tinha ajudado a sua equipa a vencer na quinta-feira na receção a estes mesmos Memphis Hustle por 124-104, quando contribuiu com 10 pontos, mas desta feita, mesmo com 19 pontos, não evitou o desaire.

Além dos 19 pontos, o poste internacional português conquistou ainda 14 ressaltos, 10 defensivos e quatro ofensivos, e somou duas assistências nos 32 minutos que esteve em campo.

Com esta derrota, os Stockton Kings caíram para o segundo da Conferência Oeste, com 11 vitórias e três derrotas, enquanto os Memphis Hustle, formação satélite dos Memphis Grizzlies, subiram ao primeiro posto, com nove triunfos e dois desaires.

Neemias, que na formação passou por Barreirense e Benfica, renovou com os Kings para 2022/23, voltando a assinar um contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e igualmente na secundária, os Stockton Kings, da G League.

O poste, de 22 anos e 2,13 metros, foi o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do ‘draft’ de 2021, realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.

Na época de ‘rookie’ (2021/22), Neemias cumpriu 15 jogos pelos Kings, nos quais somou 45 pontos (média de 3,0), 31 ressaltos (2,1), oito desarmes de lançamento (0,5) e seis assistências (0,4), em 119.34 minutos (8.0).

Em 2022/23, o internacional luso soma apenas 12 pontos, nove ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento em 25 minutos, divididos por quatro jogos, pelos Kings, terceiros na Conferência Oeste da NBA (27 vitórias e 20 derrotas).