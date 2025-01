Depois de na véspera ter feito os dois pontos finais no triunfo sobre os Los Angeles Clippers (117-113, após prolongamento), o poste luso voltou a ser utilizado pelo treinador Joe Mazzulla e conseguiu seis pontos (dois em três nos lançamentos de campo e dois em dois nos lances livres), um ressalto, três assistências, dois roubos de bola e um desarme de lançamento, em 8.53 minutos.

Na sua quarta época na NBA, segunda nos Celtics, depois de ter sido escolhido no ‘draft’ pelos Sacramento Kings, Queta está a ter a temporada de maior utilização e já foi chamado em 37 jogos, sendo que nas três anteriores tinha um total de 48 encontros.

O internacional português apresenta agora médias de 5,3 pontos, 3,8 ressaltos e 0,8 desarmes de lançamento em 14,9 minutos de utilização por jogo.

Na partida entre as duas franquias com mais títulos da história, Anthony Davis foi o melhor marcador, com 24 pontos, aos quais acrescentou oito ressaltos, nuns Lakers em que LeBron James conseguiu 20 pontos, 14 ressaltos e seis assistências, com Austin Reaves a acrescentar 23 pontos e seis assistências.

Nos campeões, que estiveram desinspirados nos lançamentos de três pontos (14 concretizados em 41 tentados), o letão Kristaps Porzingis foi o único a passar dos 20 pontos, chegando aos 22, mais sete ressaltos.

As duas grandes estrelas da equipa, Jayson Tatum (16 pontos) e Jaylen Brown (17), estiveram mais desinspiradas, não impedindo a 14.ª derrota dos Celtics em 45 encontros, que mantêm a equipa do estado de Massachusetts a ser segunda na Conferência Este, atrás dos Cleveland Cavaliers (36-7).

No Oeste, os Los Angeles Lakers consolidaram o seu lugar nos postos de acesso aos play-offs e estão na quinta posição, com 24 vitórias e 18 derrotas.