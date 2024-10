As palavras do dirigente eram, isso sim, dirigidas ao entendimento que os red devils já têm com o treinador. Como o SAPO24 revelou atempadamente, o técnico vai assinar um contrato até 2027 e receber uma verba na ordem dos sete milhões de euros por ano.

Com os leões, contudo, não há acordo. Neste momento, sabe o SAPO24, as partes discutem ainda os 30 dias que Rúben Amorim terá de dar 'à casa', como qualquer outro trabalhador, depois de acionar a cláusula de rescisão, no valor de 10 milhões de euros, bem como o valor a pagar pela restante equipa técnica.

O Sporting pretende ainda que Rúben Amorim continue ao serviço dos verde e brancos até à pausa para os compromissos das seleções, depois do dia 10 de novembro e já transmitiu isso mesmo ao técnico e aos red devils. Caso o Manchester United pretenda antecipar essa data, então terá de pagar mais.

Ao que o SAPO24 apurou, os red devils estão dispostos a esperar, mas não a pagar o valor que o Sporting pretende pela restante equipa técnica de Rúben Amorim. E aqui, diga-se, é que está o principal obstáculo que os ingleses têm de ultrapassar.

O Sporting já informou o Manchester United que pretende cinco milhões de euros pelos técnicos que Rúben Amorim pretende levar para Inglaterra, valor esse que, para já, os britânicos não querem pagar.

Apesar de, aparentemente, ser uma verba baixa para as finanças do Manchester United, a verdade é que o clube inglês está a contas com a UEFA devido ao fair play financeiro e os tais cinco milhões ultrapassam a verba que os red devils poderão pagar, isto sem ultrapassar as normas do órgão que dirige o futebol europeu.

Ao que apurámos, neste momento, o clube que ocupa o 14º lugar da Premier League poderá ir até aos 11 milhões de euros pela transferência. Resta saber se esta verba será suficiente para convencer Frederico Varandas, presidente do Sporting.