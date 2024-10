Entre Manchester United e Rúben Amorim está tudo acordado. O ainda treinador do Sporting assinará um contrato válido por três temporadas e irá receber uma verba na ordem dos sete milhões de euros, sabe o SAPO24.

Apesar deste acordo, a verdade é que até ao momento não há fumo branco entre os red devils e o Sporting, que não quer deixar sair o seu treinador, a menos que alguém pague a sua cláusula de rescisão, no valor de 10 milhões de euros.

Nesse sentido, e depois de concretizarem o acordo com o treinador campeão nacional, o clube de Manchester vai enviar emissários a Lisboa para falar diretamente com Frederico Varandas, presidente dos verde e brancos.

Os red devils querem que Rúben Amorim esteja já no banco no encontro do próximo fim de semana, diante do Chelsea, daí o envio de emissários, para que o processo seja mais célere.

Ainda que não haja acordo entre clubes, pelo menos para já, os leões têm já assegurada a substituição de Rúben Amorim, e a escolha recaiu em João Pereira, atualmente ao serviço da equipa B do líder do campeonato nacional.