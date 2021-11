“Após o treino realizado na Academia de Futebol do Palmeiras na manhã de hoje, o atleta Neymar Jr. queixou-se de dores na região do adutor da coxa esquerda e relatou sentir-se inseguro com a situação. Por não haver tempo útil para a realização de exames complementares, a comissão técnica optou por preservar o jogador que não viajará com a delegação da seleção brasileira para San Juan, local do jogo de terça-feira contra a Argentina”, pode ler-se no comunicado emitido hoje pela CBF.

Em contrapartida, Lionel Messi irá alinhar na partida entre os dois velhos rivais e primeiros classificados do grupo, conforme anunciou o selecionador argentino, Lionel Scaloni, na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Brasil.

O astro argentino tinha sido poupado no jogo anterior, em Montevideu, frente ao Uruguai, tendo sido lançado por Scaloni apenas aos 76 minutos, a render o seu colega Giovani Lo Celso, mas desta vez está confirmada a sua entrada no ‘onze’.