“Podemos confirmar que Noah Lyles testou positivo à covid-19 na terça-feira, 06 de agosto. O Comité Olímpico dos Estados Unidos e a Federação puseram rapidamente em marcha os protocolos necessários para salvaguardar a sua saúde, o bem-estar da equipa e a segurança de todos os competidores”, pode ler-se num comunicado da Federação de Atletismo dos Estados Unidos.

Segundo aquele documento, o atleta “decidiu competir hoje após se submeter a uma exaustiva avaliação médica”, conseguindo a medalha de bronze numa final ganha por Letsile Tebogo, do Botswana.

O velocista de 27 anos já tinha vencido o título olímpico nos 100 metros, dois dias antes do teste positivo ao coronavírus, na estreia olímpica, e hoje era o claro favorito na sua distância predileta, na qual é tricampeão do mundo, tendo acabado no último lugar do pódio.

Em cima da mesa estará, então, a participação do velocista na final dos 4×100 metros, na sexta-feira, depois de hoje os Estados Unidos, sem Lyles, terem logrado a qualificação com 37,47 segundos.