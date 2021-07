“É fundamental avançar para uma revisão dos atuais estatutos. Como um processo bem ponderado e que envolva os associados, sem exceção. O primeiro passo deste processo consistirá numa proposta feita por uma comissão de sócios do clube que muito me honram terem aceitado o meu convite”, pode ler-se no comunicado do antigo candidato, derrotado por Luís Filipe Vieira no último sufrágio.

A comissão, que conta com sócios como Bagão Félix, João Almeida Loureiro ou Manuel Santos Vítor, entre outros nomes, pretende criar uma proposta que não será “um texto fechado, mas sim um documento aberto à discussão”.

“Este documento será ainda objeto dum debate alargado com todos os associados, antes de ser submetido à discussão e votação em futura Assembleia Geral do clube, de acordo com as normas estatuárias”, pode ler-se na nota, que dá conta que este grupo “já se encontra a trabalhar”.

Lembrando a tradição do clube como “popular”, sendo “de todos e para todos”, o objetivo da iniciativa é “levar mais longe a democracia interna” e modernizar os esforços de transparências da ‘águias’.