As autoridades norueguesas apelaram aos automobilistas que circulassem com atenção redobrada nas estradas com acesso a túneis, uma vez que as renas e animais estão a refugiar-se neles devido ao calor que assola o norte da Europa.

"Há semanas que faz muito calor no norte da Noruega. Os animais vão à procura de abrigo nos lugares mais frios", explicou esta quinta-feira à agência France-Press Tore Lysberg, funcionário da Statens Vegvesen, a agência do governo norueguês encarregada das estradas. "Tanto as renas como as ovelhas encontram refúgio em túneis e áreas que tenham sombras para se refrescar", informou. Embora este fenómeno não seja novo, atingiu este ano uma dimensão e escala superior ao normal, dadas as temperaturas elevadas. Na quarta-feira foram registadas temperaturas recordes para a época, especialmente nas regiões no norte da Noruega, segundo os dados revelados pelo Instituto Meteorológico daquele país. A região tem-se apresentado tão quente que, só desde o começo do ano, ocorreram cerca de 12 noites "tropicais", uma que vez que os termómetros registaram temperaturas noturnas acima dos 20°C. Porém, as previsões estimam que as temperaturas devem baixar a partir do fim de semana.