Os jovens internacionais portugueses, de 19 anos, encontravam-se ao serviço do Peñarol, mas foram ‘obrigados’ a regressar a Lisboa antes do encerramento das ligações aéreas, quando estava disputada apenas a primeira jornada da competição lançada este ano pela confederação sul-americana para desenvolver o râguebi profissional no continente.

“Gostava de ter uma experiência fora, por isso é que fui para o Uruguai, mas não a vivi a 100% e, portanto, quero ter outra. Vai depender das propostas que tiver”, assumiu à Lusa Raffaele Storti, titular na derrota caseira do Peñarol (13-15), frente aos chilenos do Selknam, na jornada inaugural.

Já depois do regresso a Lisboa dos dois vice-campeões do World Trophy sub-20, a competição foi definitivamente adiada para o próximo ano, o que deixa no ar a incerteza sobre o regresso de ambos ao clube de Montevidéu, mas não trava as convicções de Jerónimo Portela.

“Foi uma experiência ótima e, tendo ficado a meio, gostaria de fazer mais uma. Talvez na Europa, pois também gostava de conciliar com os estudos e a seleção, mas nunca descartando a hipótese de voltar ao Uruguai”, assumiu Portela.

A universidade é uma preocupação de ambos os estudantes de Engenharia e Gestão Industrial (Instituto Superior Técnico), no momento de tomar uma decisão sobre o futuro, mas também uma eventual chamada à seleção nacional, que começa no próximo ano a qualificação para o Mundial de 2023, em França.

Storti admite que esse fator “também vai pesar” e só tomará uma decisão depois de “falar com os treinadores e com os pais”, assim como Portela, que lamenta “ter falhado os jogos da seleção”, mas sem lugar a arrependimentos.