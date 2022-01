A audiência a Novak Djokovic por parte do Tribunal Federal de Melbourne já terminou, com a decisão de revogar o cancelamento do visto do tenista sérvio e permitir a libertação do centro de detenção onde estava retido. Djokovic foi detido e viu o seu passaporte confiscado ao tentar entrar no país para jogar no Open da Austrália, por não ter cumprido os requisitos de entrada que procuram prevenir a propagação da covid-19 no país.

Lusa