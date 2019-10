“Sabemos que o adversário nos vai colocar muitas dificuldades, tem muitos valores, com uma equipa técnica que conhece muito bem o nosso campeonato e o Marítimo. Nós temos também de conhecer bem o FC Porto, saber onde podemos explorar os pontos menos bons do FC Porto para conseguir ficar com pontos na Madeira”, reforçou.

Em relação à estratégia que Sérgio Conceição poderá adotar para o encontro nos Barreiros, tendo em conta que na vitória ao Famalicão, por 3-0, na jornada anterior, não contou com titulares habituais como Marega e Alex Telles, Nuno Manta tranquilizou.

“O Marítimo estudou o FC Porto, preparou-se para a organização e as várias estratégias que o FC Porto poderá apresentar”, garantiu.

O Marítimo, 11.º classificado com nove pontos, recebe o FC Porto, primeiro com 21, na quarta-feira, com o apito inicial marcado para as 18:45.