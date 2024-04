"Falei com o senhor presidente hoje de manhã, que me deu os parabéns e me convidou a estar presente na tribuna [presidencial]", começou por dizer André Villas-Boas aos jornalistas.

Agradeceu o convite, mas declina: "Acho que nesta fase faz mais sentido estar próximo dos associados uma última vez" que "aderiram em massa" às eleições.

"Eu acho que foi um ato institucional, mas também de carinho por parte atual Presidente, o qual eu agradeci de igual forma, com todo o respeito que tenho por ele", acrescentou Villas-Boas.

O jogo entre o FC Porto e o Sporting está agendado para as 20:30, no Estádio do Dragão, e vai ser dirigido por Nuno Almeida, da associação do Algarve.

"Hoje temos um jogo importante. É importante terminar da melhor forma a época, [é importante] que a equipa esteja focada nos seus objetivos e que o 'portismo' se una em torno da equipa e dos seus objetivos", disse o recém-eleito, fazendo votos de uma transição suave de lideranças a seu tempo.

O recém-eleito vê o convite e o telefonema como "uma mensagem de força para o Futebol Clube do Porto, é importante sentir que estamos todos unidos com o mesmo objetivo".

André Villas-Boas tornou-se hoje o 34.º presidente da história do FC Porto, ao vencer as eleições de sábado dos órgãos sociais, com 21.489 votos (80,28%), quebrando um ciclo de 15 mandatos e 42 anos de Pinto da Costa, que juntou 5.224 votos (19,52%), enquanto Nuno Lobo teve apenas 53 (0,2%), no ato eleitoral mais concorrido de sempre do clube.

De acordo com o presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Lourenço Pinto, houve ainda 73 votos em branco e 37 nulos, num dia em que um recorde de 26.876 associados elegeu os órgãos sociais rumo ao quadriénio 2024-2028 no Estádio do Dragão, no Porto.

A inédita eleição de André Villas-Boas, de 46 anos, implica o fim do ‘reinado’ presidencial de Pinto da Costa, de 86 anos, que já comandava o FC Porto desde 17 de abril de 1982, tornando-se, desde então, o dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial.

Cabeças de lista propostos pela lista do ex-treinador, António Tavares e Angelino Ferreira triunfaram na corrida para a chefia da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal e Disciplinar, respetivamente, órgãos que deixarão de ser comandados por José Lourenço Pinto, número um lançado pela recandidatura de Pinto da Costa, e por Jorge Guimarães.

Sporting procura dar mais um passo rumo ao título na visita ao FC Porto

O Sporting procura dar hoje mais um passo rumo ao título de campeão da I Liga de futebol, na visita ao FC Porto, da 31.ª jornada, um dia depois de André Villas-Boas ser eleito novo presidente dos ‘dragões’.

Os ‘leões’ lideram o campeonato com 80 pontos, mais quatro do que o Benfica, que no sábado venceu o Sporting de Braga (3-1), e estão a dois triunfos de conquistar o campeonato, que já não pode ser alcançado nesta ronda devido à vitória dos ‘encarnados’.

O Sporting igualou a melhor série da época na I Liga, com oito triunfos seguidos, e vai tentar no Estádio do Dragão o nono, de modo a repor a vantagem de sete pontos na liderança, perante um adversário que está fora das contas do título e luta com Sporting de Braga e Vitória de Guimarães pelo terceiro lugar.

Os ‘dragões’, com 62 pontos, estão a longínquos 18 do Sporting, com os mesmos pontos do Sporting de Braga e mais dois do que o Vitória de Guimarães, equipas que já jogaram nesta jornada.