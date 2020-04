“O que sabemos todos é que teremos de esperar. Temos de estar diariamente atentos à evolução ou regressão da pandemia, mas, neste momento, nada nem ninguém pode prever o que vai acontecer. No entanto, gostaria que as últimas jornadas do campeonato 2019/2020 pudessem ser jogadas no mês de junho e julho. Era muito bom sinal”, afirmou o técnico ao sítio oficial da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) na Internet.

Nuno Manta Santos, de 41 anos, tem encarado o isolamento como “um desafio diário”, que gera dificuldades para “manter a força, o foco e a fé” e “vai mudar a sociedade”, embora abra um leque de oportunidades para “passar mais tempo com a família”.

“O futebol está sempre presente por vários motivos. No entanto, deixo aqui as minhas dicas para esta fase: brincar com a minha filha, manter a atividade física, explorar a bricolage, cozinhar, ver filmes e/ou séries, namorar. São atividades que procuro fazer a cada dia”, elencou o antigo treinador de Feirense e Marítimo.

À semelhança de outros clubes, a equipa técnica avense distribuiu “planos de treino individuais” para que os jogadores se mantenham ativos nos próximos tempos, ainda que estejam “condicionados pelo espaço e pelas condições de que cada um dispõe”.