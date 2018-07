A formação ‘encarnada’ entrou em ‘4-3-3’, com André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo, à frente de Svilar, um meio campo com Fejsa, Gedson Fernandes e Pizzi e dois extremos (Zivkovic e Rafa) no apoio ao ponta de lança Castillo.

Antes da estreia oficial na época 2018/19, o conjunto comandado por Rui Vitória ainda vai medir forças com a Juventus (sábado, ainda nos Estados Unidos) e o Lyon (01 de agosto, no Algarve).

O Benfica começou bem, com pressão muito alta, a condicionar a saída de bola do adversário, mas sem criar perigo, ao contrário dos alemães, que, após perda de bola de Gedson, ‘assustaram’ aos 15 minutos, no primeiro remate, de Phillipp, pouco ao lado.

O avançado do Dortmund não demorou, porém, a marcar dois golos de ‘rajada’, com toques subtis, o primeiro aos 20 minutos, após jogada entre Larsen e Götze, com passe do dinamarquês, e depois, aos 22, após uma assistência do autor do golo que decidiu o Mundial2014, um ‘chapéu’ por cima de Jardel.

A formação lusa acusou os golos e teve alguns minutos de desorientação, mas, até ao intervalo, podia ter marcado, nomeadamente aos 30, quando, pressionado por Gedson, o guarda-redes Hitz falhou, mas Pizzi não conseguiu aproveitar.

Para a segunda parte, Rui Vitória trocou o trio da frente, fazendo entrar Salvio, Cervi e Ferreyra, e os ‘encarnados’ reduziram aos 51 minutos, por André Almeida, na área, sobre a direita, após assistência de Pizzi.

Seguiram-se, depois, catadupas de substituições, oito nos alemães aos 62 minutos, a juntar às duas do intervalo, e cinco no Benfica aos 66, com as entradas de Conti, Yuri Ribeiro, Samaris, Alfa Semedo e Jonas, para um ‘4-4’2’.

O conjunto da Luz saiu melhor deste ‘turbilhão’ de mudanças, uma vez que, aos 69 minutos, chegou à igualdade, com Alfa Semedo a rematar à entrada da área contra a defesa, a ganhar o ressalto, a isolar-se e, com calma, a bater Hitz.

Na parte final, o Benfica, que ainda fez entrar Ebuehi e Lema, tentou chegar ao terceiro, que Alfa Semedo e Salvio tiveram na cabeça, mas o Dortmund também teve duas ocasiões, mas Sancho não finalizou da melhor forma.

Seguiram-se os penáltis, para atribuir dois pontos ao vencedor e um ao vencido, e a equipa ‘encarnada’ levou a melhor, com Sergio Gomez, ao terceiro pontapé, e Samaris, ao oitavo, a atirarem ao ‘ferro’ e Svilar a fazer a diferença ao nono, ao parar Isak.

“Foi um bom jogo, frente a uma equipa difícil. Conseguimos jogar bem, fazer o nosso jogo e ganhar nos penáltis, o que é bom, pois vitórias é sempre bom, para ganhar confiança. Agora, temos de continuar a trabalhar”, disse Alfa Semedo.

1-0, Maximilian Philipp, 20 minutos.

2-0, Maximilian Philipp, 22.

2-1, André Almeida, 51.

2-2, Alfa Semedo, 69.

O penalti decisivo: