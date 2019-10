O passado fim de semana de futebol no Brasil reforçou a discussão latente da qualidade do seu jogo e do prazer de jogar à bola. A sintomática boa performance dos treinadores estrangeiros Sampaoli e, principalmente, Jorge Jesus no Brasileirão, comparada à sonolência da Seleção Brasileira em amigáveis soporíferos e à dificuldade de algumas equipas grandes conseguirem criar jogadas ofensivas — como visto no clássico entre São Paulo e Corinthians —, incita os críticos do futebol-resultado e perpetua-se nas discussões de mesa de bar.

Jogar futebol requer tática, condicionamento físico, preencher espaços, correr sem a bola. Requer disciplina. Alemanha e Itália sempre foram ótimas a jogar futebol. Jogar à bola é o que quebra todo esse plano. É a criatividade que gera jogadas de cair o queixo, fazer o inesperado. Jogar à bola levou o Brasil a ser chamado de país do futebol.

Em mais de 100 anos depois da chegada de Charles Miller com a sua bola de futebol ao Brasil, muita coisa aconteceu nos gramados tupiniquins e vimos o esplendor e o ocaso do futebol-arte brasileiro. Talvez, para muitos, 1982 foi a dor que mudou o jogo. Para uma geração mais nova, não é preciso ir tão longe para sentir nostalgia, basta lembrar-se do quadrado mágico de 2005/06.

Mas a verdade é que o futebol brasileiro, principalmente o praticado por jogadores nos campos do Brasil, passa por uma crise existencial. Por muitos anos, o resultado passou a ser mais importante do que a performance e mais fácil de ser obtido, numa liga que perdeu qualidade técnica com a exportação de talentos, com um jogo que privilegia a destruição sobre a construção.