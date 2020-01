Campeão do Mundo com a seleção francesa em 2018, Mbappé respondeu com um grande sorriso a uma pergunta sobre o seu maior sonho para 2020: "A tríplice coroa: Liga dos Campeões, Europeu e Jogos Olímpicos. Não seria nada mau!".

"Agora isso parece inalcançável, mas vou dar tudo de mim para tornar este sonho realidade. Já seria um orgulho poder conquistar a primeira 'Champions' do Paris Saint-Germain e continuar a ganhar com a nossa seleção", disse o atacante durante o evento, que contou com a presença de vários jovens beneficiados pela sua nova fundação.

Com o nome 'Inspired by KM', Mbappé lançou esta segunda-feira a sua fundação, que pretende ajudar cerca de 100 crianças dos nove aos 16 anos, oriundos de "todas as classes sociais", a "alcançar os seus sonhos".

Em dezembro do ano passado, Mbappé, 21 anos, mostrou-se disposto a participar dos Jogos de Tóquio-2020, apesar de ainda não ter o aval do PSG ou da federação francesa.

"A participação nos Jogos não depende de mim. Claro que quero ir, mas se o meu clube, que é quem me paga, não me deixar ir, não baterei o pé", disse em entrevista à France Football.

A participação de Mbappé nos Jogos (23 de julho-8 de agosto) parece incompatível com sua presença no Europeu e com o facto de o PSG começar a disputar o campeonato francês 2020/21 no início de agosto.