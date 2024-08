Desde a primeira participação de Portugal nos Jogos Paralímpicos, na edição de 1972, em Heidelberg, na Alemanha, Portugal conquistou 94 medalhas com a participação de 350 atletas (contando com os 27 que estão, atualmente, a representar as cores nacionais em Paris), entre elas 25 de ouro, 30 de prata e 39 de bronze.

Na primeira participação, Portugal foi apenas representado pela seleção masculina de basquetebol em cadeira de rodas, que foi eliminada na fase preliminar da competição. Oito anos depois, na edição de 1984 em Nova Iorque, quando a comitiva lusa voltou a participar na competição, os atletas ganharam 14 medalhas, entre elas quatro de ouro, três de prata e sete de bronze, com os 17 atletas que estavam a competir.

Já em Seul, na edição de 1988, na Coreia do Sul, os portugueses arrecadaram três medalhas de ouro, cinco de prata e seis de bronze, num total de 14 medalhas entre 13 atletas.

Em Barcelona, na cidade espanhola, no ano de 1992, os lusos conquistaram nove medalhas: três de ouro, três de prata e três de bronze, com a participação de 30 paratletas.

Quatro anos depois, em 1996, em Atlanta, na Geórgia, e com 35 atletas em prova, foram conseguidas 14 medalhas, seis de ouro, quatro de prata e quatro de bronze.

Em Sydney, na Austrália, no ano de 2000, a maior comitiva paralímpica portuguesa de sempre, com 52 atletas, arrecadou o maior número de medalhas paralímpicas, 15 (seis de ouro, cinco de prata e quatro de bronze).

Na edição seguinte, na cidade de Atenas, na Grécia, em 2004, foram 29 os participantes e 12 as medalhas conseguidas: duas de ouro, cinco de prata e cinco de bronze.

Em Pequim, na China, em 2008, a comitiva voltou a aumentar, com 35 participantes, mas as medalhas foram apenas sete: uma de ouro, quatro de prata e duas de bronze.

Nos anos seguintes, o número de atletas oscilou sempre na casa dos 30, com 30 atletas a marcarem presença em Londres, em 2012, 36 no Rio de Janeiro, em 2016, e 33 em Tóquio, em 2020.

Nestas últimas três edições, Portugal não conquistou nenhuma medalha de ouro, mas conseguiu uma de prata e duas de bronze, num total de três, na cidade britânica, quatro de bronze na cidade brasileira e duas de bronze na cidade japonesa.

Já no que diz respeito às modalidades, as medalhas foram atribuídas assim: