O Sporting não refere, no comunicado, o valor da transferência de Bruno Tabata, com a imprensa desportiva a avançar que os ‘leões’ vão pagar cinco milhões de euros por 50 por cento do passe do jogador ao Portimonense.

“É o dia mais feliz da minha vida. Estou a realizar um dos meus principais sonhos, que era o de chegar a um gigante europeu”, disse o jogador brasileiro, de 23 anos, em declarações divulgadas pelo Sporting.

Bruno Tabata, que nos ‘leões’ vai vestir a camisola sete, destacou a dimensão “gigantesca” do clube e considerou que se trata de um salto importante na sua carreira.

“Saí de uma equipa que me deu tudo e que me abriu as portas na Europa para poder mostrar o meu valor num grande europeu. Espero estar preparado”, acrescentou.

Tabata fez a formação no Clube Atlético Mineiro, tendo chegado à Europa em 2015/2016 para jogar no Portimonense, e é internacional sub-23 pelo Brasil. Ao serviço da equipa algarvia alinhou em 119 jogos, apontando nove golos.

“Posso jogar nas duas alas ou no meio, não tenho preferência. Estou preparado para jogar onde o míster quiser e aquilo que espero é, juntamente com os meus companheiros de equipa, dar muitas alegrias”, frisou.

O extremo brasileiro quer “vitórias e títulos” ao serviço do Sporting, deixando elogios a Wendel, seu colega na seleção de sub-23 do Brasil.

“O Wendel é um amigo. Sempre que nos encontrámos na seleção brasileira ficámos no mesmo quarto. Vai-me ajudar muito na adaptação e acredito que vá ser uma mais-valia para mim aqui no clube”, concluiu.