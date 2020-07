Nem mesmo os adjuntos de Jorge Jesus sabem o que passa na sua cabeça, é o que dizem os jornalistas no Brasil com acesso mais próximo ao clube. Jesus avalia as suas opções sozinho e esse longo silêncio está a começar a incomodar no clube rubro-negro.

A verdade é que muita coisa mudou desde que JJ reafirmou o seu plano de ficar no Flamengo e no Brasil. O país continua no auge da crise causada pelo novo coronavírus e não parece dar sinais de saber como recuperar. Se a vida no Rio o seduzia e a facilidade de visitar os seus familiares ajudava a mantê-lo feliz no Brasil, tudo se complicou com a pandemia e as restrições de viagens. Neste cenário, é até compreensivo que um estrangeiro com mais de 60 anos não queira ficar no Brasil.

Por outro lado, cabe aos seus chefes no Flamengo impor limites de até quando o treinador pode manter esta especulação acesa. É normal receber propostas de outros empregadores e até considerá-las, mas esta novela está a arrastar-se a ponto de visivelmente interferir no desempenho da equipa em campo e a direção do Flamengo devia exigir uma postura mais clara a Jorge Jesus. Se está a considerar aceitar a proposta dos encarnados, o clube precisa planear a sua substituição. Se não está, deve demonstrar claramente a sua vontade de ficar para por fim às especulações.

A comunicação social portuguesa tem noticiado que o Benfica acena com um salário megalómano e um orçamento de transferências alto para renovar o plantel e fala-se do interesse em trazer três jogadores do Flamengo com ele. Mas, no mundo real, a única coisa que sabemos é que o clube pediu para parcelar o pagamento ao Corinthians por Pedrinho.