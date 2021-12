No episódio desta semana do Bola ao Ar, João Dinis e Ricardo Brito Reis olham para a carreira de Stephen Curry num momento em que está prestes a tornar-se no melhor lançador da história da NBA e a ultrapassar a lenda Ray Allen. Pelo meio, procuram ainda perceber em que posição está na lista dos melhores bases de sempre.

Além do mundo Curry e do impacto que este teve no jogo, os anfitriões avaliam também alguns rumores de trocas que envolvem Ben Simmons dos Philadelphia 76ers. Segundo as notícias que nos chegam do outro lado do Atlântico parece que existem várias equipas interessadas nos serviços do base australiano.

