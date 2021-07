Segundo comunicado enviado à CMVM, "a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que adquiriu os direitos desportivos e 75% dos direitos económicos do jogador Roman Yaremchuk pelo montante de € 17.000.000 (dezassete milhões de euros) ao KAA Gent".

A mesma nota indica que o contrato de trabalho celebrado com Yaremchuk "vigora até 30 de junho de 2026", ou seja, por cinco anos, e que inclui uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros.

O Benfica, entretanto, confirmou a contratação no seu website e redes sociais oficiais.

Yaremchuk estava no emblema belga há quatro anos, desde a temporada 2017/18, na qual anotou nove tentos em 34 encontros. Na época seguinte, marcou 12 em 45 jogos, em 2019/20 fez 17 em 30 e na última obteve os melhores números até ao momento, com 23 remates certeiros num total de 43 partidas disputadas.

Formado no Dínamo de Kiev, o ponta de lança internacional pela Ucrânia em 29 ocasiões apenas vestiu a cores da equipa da capital ucraniana em 11 ocasiões, sendo que a estreia aconteceu em 2015/16, tendo sido emprestado a PFC Oleksandriya (seis golos em 17 jogos), para regressar ao Dínamo no ano seguinte e fazer apenas mais 10 aparições.

No Euro2020, foi titular nos cinco encontros que a Ucrânia realizou no torneio, tendo marcado por duas ocasiões, na derrota com os Países Baixos (3-2) e na vitória ante Macedónia do Norte (2-1), para o Grupo C.