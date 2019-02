O treinador português de futebol Bruno Lage renovou contrato com o Benfica até 30 de junho de 2023, anunciaram hoje os ‘encarnados’, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que renovou o contrato de trabalho desportivo celebrado com o treinador Bruno Miguel Silva do Nascimento (Bruno Lage), mantendo o seu vínculo contratual até 30 de junho de 2023”, lê-se no comunicado.

De acordo com a Tribuna do Expresso, que cita fonte oficial dos encarnados, a renovação estende-se à restante equipa técnica e chega com "aumento de ordenado".

De resto, o jornal desportivo A Bola adianta que o novo vínculo de Lage está blindado com uma cláusula de rescisão superior a 10 milhões de euros.

Todavia, no comunicado oficial, o Benfica não divulgou valores.

Bruno Lage, de 42 anos, assumiu o comando técnico da equipa principal do Benfica em 3 de janeiro último, sucedendo “provisoriamente” a Rui Vitória, que deixou os ‘encarnados’ após três épocas e meia.

O antigo treinador da equipa B dos ‘encarnados’ comandou a equipa principal em 11 jogos, contando sete vitórias nos sete encontros do campeonato, além de dois triunfos para a Taça de Portugal e um para a Liga Europa, tendo apenas perdido frente ao FC Porto (3-1), em jogo da Taça da Liga.

Notícia atualizada às 13:00