Os campeões nacionais de futebol pagaram 17 milhões de euros pela transferência.

O contrato do ex-jogador do Nápoles inclui uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Carlos Vinicius jogou na última temporada no Mónaco e no Rio Ave, em ambos os casos por empréstimo da formação napolitana. Antes, o avançado vestiu a camisola do Real Massamá, por cedência do Grêmio Anápolis.

Vinicius, como gosta de ser chamado, descreve este novo passo na sua carreira profissional como "um sonho realizado".

"O sentimento é de um sonho realizado por chegar a um Clube enorme do futebol europeu e mundial", explicou, citado pelo Benfica num comunicado publicado no site.

"A experiência de já ter passado por alguns clubes é boa para mim, para a minha carreira e agora procuro agregar tudo isso ao Benfica. Eu e a minha família sentimo-nos bem aqui em Portugal, sinto-me à vontade. Agora defendo as cores do Benfica, defendo esta nação e é procurar dar tudo num país que me acolheu muito bem, acolheu muito bem a minha família. Tenho tudo para, em conjunto com a família benfiquista, sairmos todos felizes”, continuou.

O anúncio vem acompanhado de um vídeo de apresentação do jogador.