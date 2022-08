O futebolista internacional português Matheus Nunes, que alinhava no Sporting, é reforço do Wolverhampton, tendo assinado um contrato por cinco temporadas, anunciou na quarta-feira o clube inglês no seu site oficial, sem revelar os valores envolvidos no negócio.

"O Wolves concluiu a contratação do muito reputado internacional português Matheus Nunes, proveniente do Sporting, por uma verba recorde do clube. Os dinâmico médio, de 23 anos, que nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil, assinou por cinco épocas, com mais uma de opção, terminando assim a sua passagem de sucesso por Lisboa", refere o comunicado divulgado pelo Wolverhampton.

O médio de 23 anos chega à Premier League depois de duas temporadas como titular do Sporting, juntando-se nos ‘wolves’ aos seus compatriotas José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Daniel Podence, Gonçalo Guedes e Chiquinho.

Nascido no Brasil, Nunes chegou a Portugal ainda com idade adolescente e fez a sua formação no Ericeirense, antes de rumar ao Estoril Praia e, depois, ao Sporting.

No emblema de Alvalade, no arranque da nova temporada, frente ao Rio Ave, o médio alcançou a meta dos 100 jogos com a camisola da equipa principal dos 'leões' e marcou um dos golos do triunfo da sua equipa (3-0).

As boas exibições no Sporting chamaram a atenção do selecionador Fernando Santos, com Matheus Nunes a ter para já oito internacionalizações e um golo pela formação das ‘quinas’.