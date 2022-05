"O Sporting Clube de Portugal acionou a opção de compra do passe de Pedro Porro, que nas duas últimas épocas jogou no Clube por empréstimo do Manchester City FC. O internacional espanhol é agora Leão em definitivo e assinou contrato até 2025, tendo ficado com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros", lê-se no comunicado oficial publicado pelos leões.

Recorde-se que o jogador espanhol foi emprestado por duas temporadas pelo Manchester City, chegando a Alvalade no início da época de 2020/21. O acordo previa uma opção de compra no valor de 8,5 milhões de euros, a mesma que o Sporting CP acionou.

Desde que chegou ao Sporting CP, Pedro Porro tem sido uma peça essencial na reestruturação da equipa dos leões, sendo figura de destaque nos quatro títulos conquistados pelos verde e brancos nos últimos dois anos — um Campeonato Nacional, duas Taças da Liga e uma Supertaça. De destacar que foi o seu tento solitário na época de 2020/2021 contra o Sporting de Braga que valeu a conquista de uma das Taças da Liga ao clube. Ao todo, Porro fez 72 partidas de leão ao peito, marcando 9 golos e fazendo 10 assistências.

“Estou muito contente. Quando vim sabia que vinha para um grande clube, mas não esperava ter conquistado aquilo que conquistei nestes dois anos e de termos criado a família, o grupo forte, que criámos e que está à vista: jogamos bem e ganhamos títulos”, disse o jogador aquando a assinatura do contrato que o liga ao Sporting CP até 2025.

Com esta compra ao Manchester City, o Sporting CP garante a segunda contratação para a época 2022/2022, depois de assinar com o defesa central neerlandês Jeremiah St. Juste