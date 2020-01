A transferência também já foi confirmada na CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários). O avançado custou 6 milhões de euros aos cofres leoninos e assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas, com uma cláusula de 60 milhões de euros.

Šporar, de 25 anos, jogava no atual campeão eslovaco desde 2017/18, ao qual chegou proveniente dos suíços do Basileia, que o emprestaram aos alemães do Armínia Bielefeld. Antes, na Eslovénia, vestiu as camisolas de NK Interblock e Olimpija Ljubljana.

No site oficial do Sporting, os leões indicam que "em 2018/2019, o jogador explodiu e terminou a época com a fantástica marca de 34 golos em 36 jogos entre Liga Eslovena e qualificação para a fase de grupos da Liga Europa" e que em 2019/2020 já soma 20 golos nos 26 jogos realizados.

O comunicado na CMVM na íntegra:

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD informa, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248o-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o ŠPORTOVÝ KLUB SLOVAN BRATISLAVA para a transferência, a título definitivo, dos direitos do jogador ANDRAŽ ŠPORAR, pelo montante fixo de € 6.000.000,00 (seis milhões de euros), tendo celebrado com o jogador um contrato de trabalho desportivo, válido por cinco épocas desportivas, no qual foi fixada uma cláusula de rescisão no valor de € 60.000.000,00 (sessenta milhões de euros)", pode ler-se no site

* Com agências