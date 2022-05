"O Sporting Clube de Portugal conta com um reforço para a equipa principal de futebol para a temporada 2022/2023. Jeremiah St. Juste, de 25 anos, foi apresentado e chega a Alvalade proveniente dos alemães do 1. FSV Mainz 05", anuncia o clube em comunicado oficial no seu website.

O neerlandês, que atua na posição de defesa-central, "assinou até 2026 e tem uma cláusula de rescisão fixada nos 45 milhões de euros", adiantou o Sporting.

"Estou muito entusiasmado e feliz por estar aqui. Quero muito começar", disse o jogador aos meios oficiais do clube, numa sessão que contou com a presença do presidente do Sporting CP, Frederico Varandas.

"Formado nos holandeses do SC Heerenveen, Jeremiah St. Juste esteve duas temporadas e meia na equipa sénior desse emblema antes de se mudar para o Feyenoord Rotterdam, do mesmo país, em 2017/2018. Dois anos depois, o futebolista saiu do país para vestir a camisola do 1. FSV Mainz 05, onde esteve até agora. Chega agora ao Sporting CP com a hipótese de voltar a jogar na UEFA Champions League, onde já actuou ao serviço do Feyenoord Rotterdam", conclui o clube leonino.