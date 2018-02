Os internacionais belga e argentino deixam o Atlético de Madrid rumo à China. Ambos assinaram pelo Dalian Yifang.

Durante o mercado de inverno muito se falou acerca do destino de Nico Gaitán, antigo jogador do SL Benfica, que não conseguia agarrar um lugar dentro do Atlético de Madrid. Depois de ter sido apontado ao Sporting CP, Boca Junior, Inter de Milão e a vários clubes da Premier League, eis que surge a confirmação de que o internacional argentino se vai mudar para a China, para o Dalian Yifang, equipa que subiu este ano à Super League.

Mas Gaitán não deixa o Wanda Metropolitano sozinho. Na viagem até à China terá a companhia do seu colega de equipa Yannick Ferreira-Carrasco, internacional belga que estava às ordens de Diego Simeone desde a temporada 2015/16.

No Dalian Yifang, Nico Gaitán cruzar-se-á com o defesa central português José Fonte que na semana passada viu confirmada a sua saída do West Ham para o campeonato chinês.

Gaitán, uma passagem apagada por Madrid

Na Luz era um maestro, mas na capital espanhola, ao serviço dos colchoneros Gaitán ficou sempre aquém do esperado. Numa época e meia o argentino nunca conseguiu agarrar um lugar no onze titular, tendo somado várias exibições apagadas nas várias oportunidades que lhe foram dadas.

Em termos estatísticos, a passagem de Nico pelo Atlético resume-se a 2 254 minutos repartidos por 49 jogos, 4 golos marcados e 5 assistências.