o francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta) assumiu a liderança do Rali do México no sábado, após a terceira jornada, aproveitando o furo do compatriota Sébastien Loeb (Citroën C3), que comandava a prova até então.

Ogier, pentacampeão em título, comanda a terceira prova do Mundial com 35,9 segundos de avanço sobre o britânico Kris Meeke (Citroën C3) e 46,8 segundos sobre o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), que tinha terminado o segundo dia na frente. Com o melhor tempo em cinco das seis especiais do dia, Ogier arrasou a concorrência, depois de ter concluído a segunda jornada em quinto, conseguindo limitar as perdas provocadas pela ordem de partida desfavorável. No sábado, sem esse ‘handicap’, Ogier foi de forma evidente o piloto mais rápido na gravilha mexicana e tomou o comando na 14.ª especial, a mesma em que Loeb saiu do carro para mudar um pneu furado, que o fez cair para o quinto lugar, a 2.19 minutos do compatriota e atrás do norueguês Andreas Mikkelsen (Hyundai i20). Nove vezes campeão mundial, Loeb fez no México uma das suas aparições pontuais previstas para este ano e disputa o seu primeiro rali desde a participação no Rali de Monte Carlo em 2015. Afetado por diversos problemas mecânicos, por um furo e pela ordem de partida da véspera, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), líder do campeonato, segue no sexto lugar, a quase cinco minutos de Ogier. Neuville beneficiou da infelicidade de outros pilotos para não estar em pior situação, mas deverá perder hoje o comando do campeonato para Ogier, quando faltam apenas 46 quilómetros e três classificativas para a conclusão do rali.