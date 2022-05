O empréstimo obrigacionista da Benfica SAD, no montante de 60 milhões de euros (ME), contou com uma procura de 88,5 ME, atraindo 4.576 investidores, segundo os resultados hoje divulgados na sessão especial de mercado na Euronext Lisbon.

"A oferta superou claramente as expectativas. Sabíamos que foi lançada num contexto difícil. Atingir uma procura de 88,5 ME é verdadeiramente impressionante", afirmou o administrador financeiro da SAD 'encarnada', Domingos Soares de Oliveira, durante o encontro em que também esteve presente o presidente do Benfica, Rui Costa. A operação tinha um valor global inicial de 40 ME, mas, face à forte procura dos investidores (1,47 vezes acima da oferta), foi aumentada para 60 ME.