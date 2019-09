Em maio de 2018, a justiça portuguesa determinou o cumprimento imediato da ordem de extradição contra Schmidt, que à época não foi encontrado.

O Intercept relatou que após as buscas por Schmidt em Portugal terem sido frustradas, os procuradores brasileiros voltaram a pedir ao então juiz Moro o cumprimento das medidas contra a sua filha, com os mesmos argumentos da solicitação que havia sido negada.

Desta vez, porém, as medidas foram autorizadas. Nathalie teve o seu passaporte retido e foi alvo de busca e apreensão no Rio de Janeiro no dia 24 de maio de 2018.

No entanto, o empresário luso-brasileiro não regressou ao Brasil.

Em Portugal, um desembargador do Tribunal de Relação de Lisboa determinou o cancelamento da extradição de Schmidt, que voltou a responder à acusação em liberdade.

A extradição de Schmidt foi arquivada pela justiça portuguesa em janeiro de 2019, mas há um recurso desta sentença em andamento.

A filha do empresário luso-brasileiro foi denunciada pela Lava Jato por branqueamento de capitais e pela compra de um imóvel em Paris no final de 2018.

Questionado, o Ministério Público Federal do Brasil respondeu ao The Intercept que "os procuradores da 'força-tarefa' Lava Jato formulam pedidos cautelares ou denúncias apenas quando estão presentes os requisitos legais", e que "Nathalie Schmidt foi beneficiária de contas secretas que receberam milhões de dólares ilícitos no exterior, podendo estar sujeita, por tais condutas, a sanções criminais".

Moro e membros do grupo de trabalho da Lava Jato estão envolvidos num escândalo, conhecido como "Vaza Jato", que começou em 9 de junho, quando o The Intercept Brasil e outros 'media' parceiros começaram a divulgar reportagens que colocam em causa a imparcialidade da maior operação contra a corrupção no país.

Baseadas em informações obtidas de uma fonte não identificada, estas reportagens apontam que Moro terá orientado os procuradores da Lava Jato, indicado linhas de investigação e adiantado decisões enquanto era juiz responsável por analisar os processos do caso em primeira instância.

Se confirmadas, as denúncias indicam uma atuação ilegal do antigo magistrado e dos procuradores brasileiros porque, segundo a legislação do país, os juízes devem manter a isenção e, portanto, estão proibidos de auxiliar as partes envolvidas nos processos.

Moro e os procuradores da Lava Jato, por seu turno, negam terem cometido irregularidades e fazem críticas às reportagens do The Intercept e seus parceiros (Folha de S. Paulo, revista Veja, El País e o jornalista Reinaldo Azevedo), afirmando que são sensacionalistas e usam conversas que podem ter sido adulteradas e foram obtidas através de crime cibernético.