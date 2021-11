Os Nets não precisam de Kyrie (e todo o amor para Ricky Rubio)

No episódio desta semana do Bola ao Ar, podcast sobre NBA produzido pela MadreMedia, o João Dinis e o Ricardo Brito Reis além de explorarem algumas nuances deste início de temporada com as quais estavam à espera, abordam também aquelas com as quais não contavam. Quem diria que íamos estar perante uns Cavs com calibre de playoffs ou que os Wizards iriam apresentar basquetebol de elevada qualidade? E que os Bucks afinal não só Giannis Antetokounmpo?

Ricky Rubio